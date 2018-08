O Governo dos Açores anunciou hoje a abertura de um processo de inquérito "com vista ao cabal esclarecimento dos factos" que levaram à morte de um doente com uma "alegada infeção hospitalar".

O secretário regional da Saúde, Rui Luís, determinou a instauração de um processo de inquérito na sequência da situação do óbito ocorrido no Hospital da Horta, ilha do Faial, de um utente oncológico de 84 anos, com uma alegada infeção hospitalar.

"O secretário regional remeteu a instrução do processo de inquérito para a Inspeção Regional da Saúde, com caráter prioritário", frisa nota do executivo açoriano hoje enviada à imprensa.

A notícia da morte do idoso foi avançada pela Antena 1 Açores, que indica que a família do falecido irá levar o caso às instâncias judiciais.

O idoso, com antecedentes oncológicos, foi visto inicialmente num centro de Saúda das Lajes do Pico, tendo posteriormente sido encaminhado para o Hospital da Horta.