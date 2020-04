Segundo fontes do executivo espanhol, Pedro Sánchez “considera positiva” a proposta feita pelo presidente do Partido Popular (PP, direita), Pablo Casado, para que a “mesa para a reconstrução” do país fosse criada ao nível do parlamento, numa Comissão para a Reconstrução.

O PP também já se congratulou por este acordo ter sido alcançado, cumprindo o seu objetivo de que as negociações sejam feitas com a “transparência” que sempre pediu.

Pedro Sánchez e Pablo Casado chegaram a um compromisso quanto a este tema numa reunião virtual que tiveram hoje ao fim da manhã em que o líder do maior partido da oposição também confirmou a sua intenção de apoiar a proposta de prolongamento do atual estado de emergência em Espanha por mais duas semanas a partir de domingo 26 de abril próximo.

O executivo espanhol gostaria de chegar a um grande consenso político e social para a reconstrução do país depois da crise provocada pela covid-19.