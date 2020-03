“Quero anunciar a realização amanhã [sábado] de um Conselho de Ministros extraordinário para decretar o estado de alerta durante 15 dias”, disse Pedro Sánchez na intervenção sem a presença de jornalistas.

Esta disposição prevista na Constituição espanhola para, entre outros, casos de “epidemias e situações de contaminação graves” vai permitir que o executivo possa limitar a circulação de pessoas durante um tempo limitado de inicialmente 15 dias em todo o país, mas não de meter em causa os direitos fundamentais dos cidadãos.

O governo regional anunciou na quinta-feira um plano de ação contra o coronavírus que, entre outras medidas, coloca as unidades de saúde privadas debaixo da responsabilidade da Comunidade de Madrid.

As comunidades autónomas espanholas são as responsáveis pelo sistema de saúde das suas regiões.

Na quinta-feira a meio do dia a Espanha tinha 84 mortos com coronavírus (34 a mais do que quarta-feira) e 2.968 casos confirmados de contaminação (816 mais).

Quase metade do total de infetados estava na região de Madrid (1.388), que é a comunidade mais afetada juntamente com o País Basco (346), Catalunha (260) e La Rioja (205).

A Comunidade de Madrid tinha no ano passado 6,7 milhões de pessoas (Portugal tem cerca de 10,1 milhões).

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro de 2019, na China, e já provocou mais de 4.900 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 128 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios. Quase 70 mil dos infectados já recuperou.