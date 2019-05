“Temos cerca de 500 mil pessoas ativadas [cidadãos com Chave Móvel Digital ativada] e com este alargamento a serviços que movimentam muitas pessoas, como é o caso da Caixa Geral de Depósitos [CGD], que tem mais de 3,6 milhões de clientes ativos, procuramos que cresça”, disse a ministra da Presidência e Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, aos jornalistas no fim da cerimónia de assinatura do protocolo entre a CGD e a Agência para a Modernização Administrativa que permite a realização da maior parte das operações bancárias através de chave móvel digital.

De momento, há cerca de 525 mil pessoas com chave móvel digital ativada, mais do dobro das 212 mil que havia no início do ano.

A governante considerou que o número aumentará à medida que as pessoas vão renovando o cartão de cidadão e fiquem a conhecer este mecanismo de autenticação e certificação que permite a todos os cidadãos identificarem-se em serviços públicos e privados, mas também assinarem contratos ou outros documentos.

Já o secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa disse aos jornalistas que, à medida que cresçam as adesões, a chave móvel digital deverá ser o acesso preferencial de autenticação em muitos serviços públicos.

“[Os cidadãos] passam a ter de memorizar apenas uma ‘password’, a mesma para o Serviço Nacional de Saúde, a mesma para a Autoridade Tributária, a mesma para o Instituto dos Registos e do Notariado”, disse Luís Goes Pinheiro.