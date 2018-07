"Os veículos estão operacionais e estão no terreno (…) e, portanto, estão a funcionar em pleno. Os contratos que foram estabelecidos entre o Estado através da entidade de contratação pública e os cadernos de encargos elaborados pela GNR, naturalmente que foram cumpridos no contrato que foi estabelecido", disse hoje o secretário de Estado da Proteção Civil.

José Artur Neves falava aos jornalistas na fronteira de Vilar Formoso, Almeida, no distrito da Guarda, à margem de uma campanha de sensibilização dos emigrantes para a segurança rodoviária e para a campanha Aldeia Segura e Pessoas Seguras.

O governante reagia assim à notícia publicada hoje pelo jornal Expresso, segundo a qual dezenas das novas viaturas ligeiras ao serviço do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR estão com anomalias, impedindo-as de serem usadas no combate aos fogos, uma vez que o problema nas motobombas leva a que a água lançada pela mangueira dificulte a extinção do incêndio e expõe os militares a mais perigos.

"Se há um pormenor ou outro [que] não esteja em condições, naturalmente que é assumido pela entidade contratada. Não temos dúvida nenhuma quanto a isso. Contudo, importa esclarecer: todos os veículos estão operacionais, nenhum está inoperacional", disse.