Em declarações à agência Lusa, Joanaz de Melo, dirigente do Grupo de Estudos do Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA) e membro do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, afirmou que "há políticas que têm de ser aperfeiçoadas, mas outras que têm de ser mudadas radicalmente".

No seu entender, o setor da conservação da natureza e biodiversidade – "hoje não tanto na moda" face às alterações climáticas - é um dos que precisam de decisões capazes de reverter "desastres" como a eliminação dos planos de ordenamento de áreas protegidas ou a intenção de "municipalizar a conservação da natureza", que seriam "um recuo de quarenta anos".

O ministro João Matos Fernandes é "da confiança do primeiro-ministro e uma pessoa com quem se consegue falar", mas Joanaz de Melo espera para ver se "a qualidade das políticas" melhora na próxima legislatura" e se, no setor da conservação, "se vira seriamente a política".

"O que se destrói de biodiversidade é irreversível", salientou.

Em outras áreas, como a energia e o clima, há "intenções muito positivas no discurso oficial, mas está quase tudo por fazer em termos práticos", afirmou Joanaz de Melo.