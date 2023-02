O governo de António Costa vai manter o alívio fiscal dos preços dos combustíveis neste mês de fevereiro, o que na prática traduz uma poupança na carteira dos portugueses.

"As medidas de mitigação do aumento dos preços dos combustíveis mantêm-se em vigor em fevereiro, continuando o Governo a apoiar todos os consumidores através de uma redução nos impostos sobre os combustíveis. Esta decisão significa que, em fevereiro, há um alívio na carga fiscal dos combustíveis", lê-se no comunicado do Ministério das Finanças, onde é salientado também que "considerando todas as medidas em vigor, a redução da carga fiscal passará a ser de 35,9 cêntimos por litro de gasóleo e de 34,8 cêntimos por litro de gasolina".

A completar o comunicado, o ministério diz ainda que "em comparação com o mês de janeiro, e dada a evolução dos preços dos combustíveis verificada nas últimas semanas, em fevereiro aumenta o total do desconto na carga fiscal, na medida em que a taxa de carbono se mantém suspensa, aplicando-se os valores de 2021, e os descontos no ISP aumentam na gasolina e mantêm-se inalterados no gasóleo".

O Governo determinou a continuidade da suspensão da atualização da taxa de carbono em fevereiro, mantendo o desconto adicional de 13,4 cêntimos por litro de gasóleo e de 12,2 cêntimos por litro de gasolina.

A este desconto acresce o IVA, totalizando assim 15,8 cêntimos por litro no gasóleo e 15 cêntimos por litro na gasolina.

O desconto em causa fica inalterado face a janeiro.

Para o setor agrícola, mantém-se a redução de seis cêntimos na tributação do gasóleo agrícola.