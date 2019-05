“O Governo português saúda calorosamente as autoridades indianas pela organização e resultados das eleições legislativas que tiveram lugar na Índia, a maior democracia do mundo, entre 11 de abril e 19 de maio, congratulando-se com o elevado nível de participação da sociedade indiana e dos diferentes partidos políticos”, indica um comunicado divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O texto sublinha ainda a “grande importância” que o Governo atribuiu ao relacionamento bilateral “fundado em valores partilhados e profundos laços históricos e de amizade, frisando o seu empenho em trabalhar estreitamente com o futuro Governo indiano no sentido de expandir e aprofundar a cooperação entre os dois países no plano das relações bilaterais e no quadro multilateral”.

O partido nacionalista hindu, do primeiro-ministro Narendra Modi, venceu as eleições legislativas na Índia com larga maioria parlamentar, conseguido 303 deputados, segundo os resultados definitivos hoje publicados.

O Bharatiya Janata Party (BJP, partido de Modi) obteve os melhores resultados da sua história, deixando muito para trás o seu principal opositor, o partido do Congresso.

Esta formação, liderada por membros da dinastia Nehru-Gandhi, conseguiu apenas 52 assentos parlamentares para os próximos cinco anos na câmara baixa do parlamento.

A câmara baixa do Parlamento indiano conta com 542 lugares, sendo que para formar governo um partido ou coligação precisa de 271 assentos.

Durante seis semanas, entre abril e maio, 67% dos 900 milhões de eleitores indianos participaram na maior eleição já realizada no país.

As eleições foram vistas como um referendo a Modi, cujas reformas económicas não tiveram grande êxito, mas o primeiro-ministro goza de grande popularidade no país.