O prazo inicial terminava na terça-feira, com a Federação Nacional de Educação (FNE), uma das estruturas sindicais representativas dos professores, a queixar-se hoje que a plataforma informática para a submissão de candidaturas apresentava falhas e a apelar ao Governo para que alargasse as datas dos concursos.

Numa nota posterior à comunicação social, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação refere que "reforçou a capacidade dos servidores" e que decidiu prorrogar até às 18:00 de quinta-feira o prazo para o envio das candidaturas aos concursos interno e externo 2024/2025.

O ministério reconhece que houve "um elevado acesso à plataforma da Direção-Geral da Administração Escolar" com "o aproximar do fim do prazo" inicial para a apresentação das candidaturas.

Na nota, a tutela sublinha que "é fundamental que os concursos decorram dentro da normalidade, garantindo a serenidade dos docentes da escola pública", num ano em que "são aplicadas novas regras para os concursos de colocação de professores".