Esta posição foi transmitida por Mariana Vieira da Silva em conferência de imprensa, no final do Conselho de Ministros, depois de questionada sobre a violação das regras sanitárias de contenção e combate à covid-19, entre terça-feira e a madrugada de quarta-feira, durante a festa do Sporting pela conquista do título de campeão nacional de futebol.

Mariana Vieira da Silva referiu que "o simples facto de o ministro da Administração Interna [Eduardo Cabrita] ter solicitado informações sobre o planeamento e concretização da organização dos festejos do campeonato significa que algo não correu bem".

Eduardo Cabrita, frisou depois a ministra da Presidência, também solicitou à Inspeção Geral do Ministério da Administração Interna "um inquérito sobre a atuação da PSP".

"Todos viram que regras que vigoram sobre impossibilidade de ajuntamentos e proibição de consumo de bebidas alcoólicas não foram cumpridas. Ora, inquérito serve precisamente para apurar aquilo que não correu bem no planeamento ou na concretização", salientou a ministra da Presidência.

Perante os jornalistas, Mariana Vieira da Silva procurou ainda fazer "uma distinção" entre definição e cumprimento de regras.

"As regras definidas e às vezes não são cumpridas. Mas não é pelo facto de não serem cumpridas que devemos alterá-las. Devemos é perceber a razão de não terem sido cumpridas e garantir que serão cumpridas das próximas vezes", sustentou.