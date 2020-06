"Estamos a trabalhar para que em setembro possa ser possível", disse o ministro que tutela a pasta da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que fez o anúncio numa sessão de lançamento do programa nacional de remoção do amianto nos estabelecimentos de ensino, que decorreu na Escola Secundária da Ramada, no município de Odivelas, distrito de Lisboa.

O ministro disse que o Governo estava a preparar um conjunto de matérias e de trabalhos com as comunidades educativas "para que efetivamente o primeiro mês, as primeiras cinco semanas, sejam de plena recuperação e consolidação" de tudo aquilo que não foi possível fazer ao longo deste ano — desta forma, será possível apoiar aqueles alunos que tenham mais dificuldades.

O primeiro-ministro, António Costa, também estava presente e salientou que o ano letivo foi "completamente diferente de todos aqueles que vivemos" e quis agradecer a "capacidade de adaptação" dos docentes, das famílias, dos auxiliares e de todos aqueles que permitiram que fosse possível transformar a escola.

"Aquilo que aprendemos este ano letivo vai ser precioso para o próximo. Sabemos que a época de exames decorre entre 1 e 7 de setembro e que a partir daí temos de retomar a atividade escolar. O primeiro objetivo que temos de ter no próximo ano letivo é recuperar os défices de aprendizagem deste ano", afirmou.

"Obviamente, o estudo em casa foi muito importante; o apoio da escola digital foi muito importante. Mas nada substitui o ensino presencial. Por isso, esse esforço de reforço de aprendizagem é o primeiro objetivo que temos de ter no arranque ano letivo e é assim que o iremos começar", explicou.