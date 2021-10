O Governo discute, esta quarta-feira, no Parlamento, uma proposta de lei da videovigilância que alarga o âmbito do recurso às novas tecnologias por parte das forças de segurança e determina que polícias possam captar, aceder e tratar dados biométricos dos cidadãos recolhidos pelos meios de videovigilância.

No entanto, segundo noticia do Público, o Comité Europeu para a Proteção de Dados (CEPD) e a Autoridade Europeia de Proteção de Dados (AEPD) recusam o acesso a esses dados — exigem "a proibição geral de qualquer utilização de IA para reconhecimento automatizado de características humanas (como rostos, maneira de andar, impressões digitais, ADN, voz, timbre e outros sinais biométricos ou comportamentais) em espaços acessíveis ao público em qualquer contexto".

Também a Comissão Europeia considera os sistemas de reconhecimento facial, como a videovigilância capaz de recolher dados biométricos, como sendo de “alto risco” e determina, na sua proposta de regulamentação, que o seu uso em tempo real em espaço de acesso público pelas forças de segurança “é, por princípio, proibido” – havendo apenas algumas exceções muito restritas, como em situação de ameaça “substancial e iminente” de um ato terrorista.

A proposta sobre recolha e tratamento de dados do Governo prevê que “a visualização e o tratamento dos dados podem ter subjacente um sistema de gestão analítica dos dados captados, por aplicação de critérios técnicos de acordo com os fins a que os sistemas se destinam”.

Desta forma, refere a publicação, os sistemas que forem instalados em espaços públicos ou de acesso público podem dispor da tecnologia de reconhecimento – já que “é permitida a captação de dados biométricos” –, porém, o tratamento desses dados “apenas é possível” com a finalidade de “prevenção de atos terroristas” e “mediante autorização de entidade judicial”, sendo que a captação dos dados pode ser sempre feita e armazenada durante 30 dias.

Porém, acrescenta a publicação, o acesso e tratamento de dados biométricos poderá "esbarrar" na Comissão Nacional de Protecção de Dados, que subscreveu o parecer conjunto do Comité e da Autoridade Europeia sobre a proposta da Comissão Europeia para a regulamentação da inteligência artificial (IA) e que defende a proibição do uso desses dados por parte das autoridades de segurança. Um dos aspetos que poderá levantar dúvidas é o "conceito de terrorismo" no diploma proposto pelo Governo ser, por exemplo, mais abrangente do que o proposto na proposta da Comissão.