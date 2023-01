Segundo a RTP, o governo está disponível para “vincular professores ao fim de três contratos”, tal como sucede com a restante função pública.

O executivo vai assim apresentar “três propostas concretas” nas negociações com os sindicatos dos professores. A “novidade está na vinculação”, pode ler-se na notícia publicada pela RTP no domingo à noite.

A tutela pretende ainda reconfigurar os quadros de zona pedagógica com o objetivo de reduzir as áreas geográficas para que os professores possam diminuir as deslocações para dar aulas.

O Ministério da Educação pretende ainda abrir lugares de quadro de escola para fixar os professores nos estabelecimentos de ensino.

Os professores têm contestado algumas propostas do Ministério da Educação na negociação da revisão do regime de mobilidade e recrutamento de pessoal docente, e reivindicam soluções para problemas mais antigos, relacionados com a carreira docente, condições de trabalho e salariais.

O Ministério da Educação convocou para os dias 18 e 20 a terceira ronda negocial sobre a revisão do regime de recrutamento e mobilidade de pessoal docente. Com encontro marcado para sexta-feira, a Fenprof pediu a marcação de uma única reunião com todos os sindicatos.

*com Lusa