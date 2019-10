Depois de um mandato de quatro anos, o professor catedrático do Instituto Superior Técnico Manuel Heitor volta a assumir as pastas da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior no novo Governo socialista de António Costa.

Para o presidente do SNESup, Gonçalo Velho, esta recondução é a “continuidade de um conjunto de problemas que vêm do passado”, nomeadamente a precariedade laboral, o envelhecimento de professores e investigadores e as questões remuneratórias.

“Este é um ministro que já conhecemos e por isso não são esperadas grandes mudanças”, lamentou, em declarações à Lusa, lembrando ainda a instabilidade profissional em que continuam a trabalhar os professores convidados e o “falhado” processo de regularização dos vínculos precários (PREVPAP).

Gonçalo Velho disse também estar “apreensivo quanto à escolha do secretário de estado”, desejando uma mudança.

No anterior mandato, Manuel Heitor enfrentou a contestação dos cientistas precários e seniores por falta de perspetivas de carreira, recebeu reclamações de investigadores e bolseiros devido aos atrasos nos concursos de contratação, mas também ouviu queixas dos reitores que criticaram o subfinanciamento nas universidades.