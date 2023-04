O ministério, em comunicado, destaca que o preço de referência do gasóleo e da gasolina está atualmente abaixo do preço que justificou as medidas iniciais de mitigação ao nível do ISP e que o consumo de combustíveis no primeiro trimestre de 2023 atingiu o recorde da última década.

Além disso, destaca que a tributação dos combustíveis em Portugal “está significativamente abaixo da média ponderada” da Zona Euro.

“Assim, o Governo irá proceder ao descongelamento gradual da atualização do adicionamento sobre as emissões de CO2 (taxa de carbono)”, afirma, explicando que, assim prossegue objetivos ambientais e alinha gradualmente o peso dos impostos sobre os combustíveis em Portugal com a média da zona euro.

“Tendo em conta as medidas em vigor, a redução da carga fiscal passará a ser de 30 cêntimos por litro de gasóleo e de 31,6 cêntimos por litro de gasolina em maio”, diz ainda.

No quadro das medidas de apoio ao setor agrícola, o Governo mantém a redução de 6 cêntimos por litro na tributação do gasóleo agrícola.