Os ‘dragões’ já tinham sofrido o primeiro golo em tempo de descontos da primeira parte, por Romagnoli, aos 45+5, ainda conseguiram igualar aos 66, através de Eustáquio, mas, numa altura em que o empate parecia ir prevalecer, os romanos voltaram a marcar na compensação, desta feita por Pedro Rodríguez, aos 90+2.

Após esta derrota, a segunda na competição, o FC Porto fecha a quarta jornada no 22.º lugar, com quatro pontos, os mesmos do 24.º, o último lugar em zona de play-off, e do Sporting de Braga, que está no 26.º posto.