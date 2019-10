“Está tudo em andamento, na medida em que estamos já a tratar de repor as várias situações registadas, o que, em alguns casos, será mais rápido do que noutros”, sublinhou Vasco Cordeiro, citado numa nota do executivo açoriano enviada às redações.

De acordo com a mesma nota, o chefe do executivo regional inteirou-se hoje, no terreno, dos prejuízos causados na quarta-feira pelo furacão "Lorenzo" no Pico, acompanhado pelo secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia, Gui Menezes, tendo visitado diversas infraestruturas atingidas pela forte ondulação que fustigou a costa sul da ilha, como portos de pesca, zonas balneares e estradas.

“Esta visita à ilha do Pico permitiu ver, de forma direta, os estragos em infraestruturas provocados pela passagem do furacão "Lorenzo", num momento em que já se começa a regressar à normalidade, não só aqui no Pico, mas por toda a região”, afirmou Vasco Cordeiro.

O presidente do Governo dos Açores referiu, nas declarações aos jornalistas, que, ao nível das vias regionais e municipais, “há já muito trabalho feito de limpeza e de reposição das condições de circulação, o que significa que as coisas estão a regressar à normalidade” também nesta área.

Quanto aos prejuízos em infraestruturas no Pico, "verificaram-se sobretudo danos em estruturas de apoio à pesca, como portos, casas de aprestos e equipamentos", adiantou, acrescentando que está a ser feito o levantamento de todas estas situações para o planeamento das intervenções necessárias.

Citado na mesma nota, Vasco Cordeiro referiu que, à escala regional, várias infraestruturas precisam de uma intervenção devido aos danos causados pelo furacão, sendo "a mais grave o Porto das Lajes das Flores, que ficou totalmente destruído".