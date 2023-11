“Perante um ciclo vicioso que herdámos do PS de desemprego, dívida e pobreza, inaugurámos e queremos continuar um ciclo virtuoso de mais emprego, mais desenvolvimento e menos dívida”, disse hoje Duarte Freitas.

O governante falava no plenário do parlamento dos Açores, na Horta, no segundo dia da discussão do Plano e Orçamento da região para o próximo ano.

E prosseguiu: “Perante aqueles que puxam os Açores para baixo e que já puxaram na governação os Açores para baixo, apontámos que há um novo caminho, um novo paradigma e que é possível fazer diferente e fazer melhor e fazer os Açores crescerem”.

“É possível fazer voltar os nossos filhos às suas terras, é possível desenvolver cada uma das nossas ilhas, cada um dos nossos concelhos. É possível restaurar a esperança como nós restaurámos depois dos anos negros da governação de 2012 a 2020”, afirmou Duarte Freitas.

E rematou: “Estamos prontos, como sempre, e agora ainda mais, para colaborar, ouvir e construir, construir juntos, um futuro mais feliz para a nossa região”.

“Os Açores contam connosco. Saibamos estar à altura das nossas responsabilidades”, disse.

Na sua intervenção, o responsável referiu que “apoiar os mais necessitados, ajudar as famílias, reforçar a robustez da economia e aumentar o rendimento das açorianas e dos açorianos foram e são as prioridades da ação do Governo dos Açores”.

Depois de referir que o atual executivo não realizou tudo, nem cumpriu todas as ambições, considerou que fez “muito, com poucos meios e pouco tempo”.

“Por isso, senhoras e senhores deputados devemos estar orgulhosos da nossa terra. (…) Ainda assim, seria bom que alguma oposição deixasse de puxar os Açores para baixo e que todos nos orgulhássemos do que já atingimos”, disse.

Em relação ao Plano e Orçamento para 2024, referiu que os documentos “refletem a grande prioridade do governo da coligação, na execução de fundos comunitários”.

“A execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) em 2024 e 2025 é um desígnio nacional. É também uma razão para o Orçamento do Estado ser aprovado, como para a aprovação do Orçamento Regional”, considerou Duarte Freitas.

O Plano e o Orçamento dos Açores para 2024, de cerca de dois mil milhões de euros, começou a ser debatido na segunda-feira no plenário da Assembleia Legislativa Regional, na Horta, onde a votação na generalidade deverá acontecer na quarta-feira ou na quinta-feira.

O terceiro Orçamento da legislatura regional é o primeiro a ser votado após a Iniciativa Liberal (IL) e o deputado independente terem denunciado, em março, os acordos escritos que asseguravam a maioria parlamentar ao Governo dos Açores.

Antes do arranque da discussão, a IL e o PS anunciaram o voto contra na generalidade, enquanto Chega e PAN rejeitaram votar a favor, o que poderá levar à reprovação do Plano e do Orçamento.

A Assembleia Legislativa dos Açores é composta por 57 deputados e, na atual legislatura, 25 são do PS, 21 do PSD, três do CDS-PP, dois do PPM, dois do BE, um da IL, um do PAN, um do Chega e um independente (eleito pelo Chega).