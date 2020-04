O secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, assinou o despacho que renova a autorização da instalação e utilização do sistema de videovigilância na cidade de Leiria, que é constituído por 19 câmaras, refere uma nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Este sistema visa “reforçar a proteção e segurança de pessoas e bens, públicos ou privados, assim como prevenir a prática de crimes em locais de potencial risco”.

O sistema de videovigilância é operado pela PSP e entrou em funcionamento na cidade de Leiria em 2018, por um período de dois anos, tendo sido agora autorizada a renovação por um período adicional de mais dois, “por se considerar que se mantêm os fundamentos invocados para a concessão da autorização inicial”.

Após o período de dois anos autorizado por este despacho, poderá ser garantida uma nova renovação, quando comprovado que se mantêm os fundamentos invocados, acrescenta a mesma nota.

A instalação e utilização do sistema de videovigilância na cidade de Leiria foram precedidas de parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD).

A funcionar 24 horas por dia, o sistema de videoproteção (como lhe chama a PSP), grava e capta imagens através de câmaras com rotação de 360 graus, que estão ligadas a um servidor e a consolas que são operadas pelos agentes.

A captação de imagens tem colocada uma ‘sombra’ em todas as janelas e portas, garantindo assim a privacidade de moradores.

O controlo do sistema permite saber que imagem e quando foi captada, quem a gravou e quem acedeu às gravações, situação que só pode ser feita no âmbito de uma investigação criminal, com autorização judicial.