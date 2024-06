"Por lapso, os mapas anteriormente publicados continham imprecisões e pedimos que considerem a informação que consta, agora, no Portal do SNS." - explica o ministério acrescentando que "os horários de funcionamento das urgências são carregados pelas diversas instituições hospitalares no SIIP – Sistema Integrado de Informação de Prestadores e a SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde fez uma extração dos dados carregados pelas instituições às 10 horas desta sexta-feira.

No mesmo comunicado enviado ao SAPO24, o ministério explica que "foi com base nesta informação que foi construído o mapa “Escalas de urgências no SNS” publicado às 15 horas no Portal do SNS. Como esta informação está em constante atualização pelas instituições, o referido mapa foi, entretanto, atualizado e corrigido pelas 18 horas".

A tutela termina com o alerta "da necessidade da permanente atualização do SIIP, junto dos Conselhos de Administração das instituições hospitalares."