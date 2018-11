Em Braga, na Universidade do Minho, João Gomes Cravinho referiu que os produtos desenvolvidos por aquele projeto já estão a ser utilizados em cenário real, no Iraque, destacando a exclusividade de instituições, tecnologia e inovação portuguesas no projeto.

O projeto Auxdefense é financiado pelo Ministério da Defesa e tem como objetivo o "desenvolvimento de equipamentos de proteção individual avançados com elevada resistência ao impacto, corte e perfuração e de componentes de equipamentos militares (compósitos) com excelente resistência ao impacto", segundo explicou à Lusa o coordenador do projeto e investigador da Universidade do Minho José Fangueiro.

"Este é um exemplo de que se pode fazer uma aliança entre as necessidades de proteção dos nossos soldados, que vão muitas vezes para ambientes adversos e precisam de ter toda a proteção possível, havendo aqui uma aliança entre o sistema nacional de investigação e uma capacidade empresarial inovadora também, é um círculo virtuoso", salientou o governante.

Para Gomes Cravinho, aquele "círculo virtuoso" vai "permitir capacitar os soldados portugueses, desenvolver novas aplicações, criar novas possibilidades de exportação e novas possibilidades destes materiais para fins civis".