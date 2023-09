O segundo memorando refere-se à cooperação para a descentralização administrativa e o desenvolvimento local município de Manatuto, a leste da capital timorense.

Em comunicado, o executivo explica que o primeiro memorando vai ser assinado entre o Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico timorense e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da República Popular da China.

Abrange, em concreto, o “reforço do intercâmbio de informações no domínio da gestão macroeconómica e do planeamento de desenvolvimento a médio e longo prazo, com vista à promoção do desenvolvimento económico e social de ambos os países”.

Permite, segundo o comunicado da reunião de hoje do Conselho de Ministros, “promover, desenvolver e reforçar o comércio, o investimento, o turismo e o intercâmbio cultural”.

No caso do segundo documento, o memorando vai ser assinado pela Província de Hunan, da República Popular da China, e a Administração Municipal de Manatuto a representar pelo ministro da Administração Estatal.

Visa, explica o Governo, “o estabelecimento de relações de cooperação para a promoção da descentralização administrativa e o desenvolvimento local de municípios”.

Os dois memorandos de entendimento vão ser assinados durante a visita à China do primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão, que representa o Estado timorense na abertura dos Jogos Asiáticos.

Ainda hoje, e noutro âmbito, o Governo aprovou a assinatura de um outro memorando entre Timor-Leste e o Governo do Brunei “para um programa de envio de trabalhadores de Timor-Leste para aquele país”.

Caberá ao embaixador de Timor-Leste naquele país, Abel Guterres, o apoio na preparação dos trabalhadores nacionais a enviar.