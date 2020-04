O anúncio foi feito por António Costa em declarações à imprensa em São Bento.

"O governo irá decretar para o próximo fim de semana, que vai de 1 a 3 de maio, a proibição das deslocações inter concelhias", disse o primeiro-ministro.

António Costa falava aos jornalistas após ter estado reunido com representantes dos setores do comércio e serviços, e também com o líder da comunidade islâmica em Portugal, Abdul Vakil, depois de questionado sobre o fim de semana prolongado entre 01 e 03 de maio.

António Costa salientou que este fim de semana é fundamental manter o isolamento e as medidas de distanciamento social.

"É fundamental compreender que temos de manter o grau possível de contenção e isolamento. é fundamental para continuarmos a ter sucesso e mesmo uma vez levantado o Estado de Emergência não vamos voltar a viver normalmente", disse Costa.

No caso das comemorações do Dia do Trabalhador, na próxima sexta-feira, António Costa referiu que "vai ser um 1.º de Maio diferente para as centrais sindicais".