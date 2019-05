“Amanhã [quinta-feira] daremos nota durante quanto tempo mais e relativamente a que distritos do país é que o estado de alerta será prolongado, mas essa certeza, face às indicações meteorológicas hoje disponíveis, pode já ser dada”, afirmou Eduardo Cabrita, que falava à margem das comemoração do Dia do Guarda Florestal, em Vila Real.

O governante referiu que os ministérios da Administração Interna e da Agricultura declararam, na semana passada, o estado de alerta até quinta-feira e acrescentou que se está a avaliar “o prolongamento desse estado de alerta, que certamente irá acontecer”.

Questionado sobre as previsões para um verão de temperaturas muito elevadas, Eduardo Cabrita afirmou que “o sistema está preparado” mas lembrou que a responsabilidade “é de todos”.

“Estamos preparados fundamentalmente pelo muito que foi feito na prevenção, a limpeza da floresta é essencial e apelo a todos que concluam esses trabalhos nos próximos dias”, frisou.