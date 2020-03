Trabalhadores municipais das Caldas da Rainha desinfetam as ruas da cidade. Noutros pontos do concelho os funcionários das juntas de freguesia estão a desenvolver actividade similar. Caldas da Raínha, 19 de março de 2020. O número de infeções da COVID-19 em Portugal aumentou para 642. O número de mortos no país subiu para dois. Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de hoje. CARLOS BARROSO/LUSA