A decisão do executivo helénico, que terá efeitos práticos a partir de 01 de junho (próxima segunda-feira), vai abranger mais de 11 mil pessoas que vivem atualmente em centros de acolhimento, casas e hotéis destinados para requerentes de proteção internacional.

O protesto de hoje decorreu em frente à sede do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR) na capital grega.

“A expulsão não pode ser considerada como um ponto de partida para a integração social”, denunciou um comunicado assinado por várias organizações humanitárias não-governamentais (ONG), entre as quais a Human Rights360, o Conselho Grego para os Refugiados e a União Grega para os Direitos Humanos.

“É inadmissível que o Estado, as instituições e os cidadãos aceitem que as pessoas reconhecidas como refugiadas sejam desalojadas”, acrescentaram as ONG.