Phoebe Angelopoulos, viúva do cineasta que morreu em 2012, disse hoje a órgãos locais de comunicação social que, entre os documentos destruídos pelos incêndios de segunda e terça-feira, estão os livros do realizador, muitos deles com dedicatórias de autores seus contemporâneos, toda a correspondência e os materiais de pesquisa dos seus filmes, como "A Eternidade e Um Dia", "Alexandre, o Grande" e "O Passo Suspenso da Cegonha".

Angelópulos foi o cineasta grego mais premiado a nível internacional, tendo sido galardoado com a Palma de Ouro do Festival de Cannes, pelo filme "A Eternidade e Um Dia" (1998), e com o Leão de Ouro do Festival de Veneza, com "Alexandre, o Grande" (1980).

Nascido em Atenas, em 27 de abril de 1935, deu corpo, nos anos de 1960/1970, ao Novo Cinema Grego, que enfrentou modelos da ditadura.

Partiu para Paris no final dos anos 1950, onde estudou literatura na Sorbonne e cinema no Instituto dos Altos Estudos Cinematográficos (I.D.H.E.C.). Regressado à Grécia, em 1964, foi crítico de cinema no diário Mudança Democrática, de 1964, até à imposição da ditadura militar, em 1967.

Dirigiu uma curta-metragem em 1968 (“A Emissão”), e a primeira longa-metragem em 1970, "A Reconstrução", drama a preto e branco inspirado no assassinato de um casal. Com esta obra, Angelopoulos conquistou de imediato os prémios do festival de Salónica e o reconhecimento da crítica do festival de Berlim, em 1971.

Seguiram-se "Dias de 1936" (1972), "A Viagem dos Comediantes" (1975) e "Os Caçadores" (1977), uma trilogia dedicada à história moderna da Grécia, desde a véspera de imposição da ditadura fascista de Metaxas, em 1936, até à queda da chamada ditadura dos coronéis, em 1974.

A trilogia "colocou Angelopoulos entre os pioneiros de um cinema atento à memória de um povo e aos acontecimentos da História", escreveu a Cinemateca Portuguesa, em 2012, quando dedicou uma retrospetiva ao realizador.