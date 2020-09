Segundo indicou a Organização Internacional para as Migrações (OIM), o incêndio terá destruído 80% do recinto do campo de Moria.

Ainda na conferência de imprensa na ilha de Lesbos (no mar Egeu), Notis Mitarakis informou que o Governo grego vai disponibilizar um ‘ferry’ e duas embarcações da Marinha helénica para acomodar quase mil dos cerca de 3.500 refugiados que ficaram desalojados na sequência do incêndio, principalmente pessoas que integram grupos classificados como mais vulneráveis.

O ministro precisou que o ‘ferry’ vai chegar à ilha de Lesbos hoje à noite, enquanto as duas embarcações da Marinha deverão chegar na quinta-feira.

As restantes pessoas serão instaladas em tendas que foram transferidas de outras ilhas gregas.

O ministro das Migrações grego também informou que 400 migrantes menores que ainda permaneciam em Moria estão a ser transferidos para o território continental grego ao abrigo de uma operação financiada pela União Europeia e coordenada pela OIM.

O Governo grego decidiu hoje declarar estado de emergência na ilha de Lesbos, na sequência do incêndio.

Nos próximos dias, será realizada uma campanha de testes à covid-19 em massa na ilha de Lesbos, que vai abranger migrantes e refugiados e a população de Mitilene, a capital da ilha, acrescentou ainda Notis Mitarakis, que hoje visitou o recinto do campo de Moria juntamente com outros membros do Governo da Grécia.

A par de Lesbos, outras quatro ilhas gregas no mar Egeu (próximas da Turquia) – Chios, Samos, Kos e Leros – acolhem campos de processamento e de acolhimento para migrantes e refugiados sobrelotados, também conhecidos como ‘hotspots’.

Mais de 24 mil migrantes e refugiados vivem em condições insalubres nestes campos, cuja capacidade total é de cerca de 6.100 pessoas.