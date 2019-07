O Syriza, partido do primeiro ministro cessante, Alexis Tsipras, ficou com uma desvantagem de oito pontos face ao seu principal rival político, o líder dos conservadores do Nova Democracia (ND), Kyriakos Mitsotakis, que conseguiu obter uma maioria absoluta.

A ND conseguiu eleger 158 deputados, para os 300 lugares do Parlamento, enquanto que o Zyriza conserva apenas 86 dos 144 lugares que tinha no Parlamento atual.

Já o ex-ministro das Finanças grego Yanis Varofakis e o seu partido MeRA25 conseguiram alcançar nove lugares no Parlamento grego, numas eleições que castigaram o seu antigo parceiro, o líder de Syriza.

"Uma vez mais os gregos derrotaram um Governo que se atreveu a impor programas de resgate", disse Varofakis depois de conhecer os resultados das legislativas gregas de hoje.