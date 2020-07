A ação da ativista, nascida em Estocolmo, organizou os jovens da sua geração e transformou-se num movimento à escala global, que realiza habitualmente greve às aulas nas sextas-feiras, além de manifestações e vigílias, a que têm aderido pais e professores.

Na entrevista à Time, publicada no ano passado, Thunberg fala da síndrome de Asperger que lhe foi diagnosticada e da forma como decidiu usar a diferença: “Vejo as coisas de uma forma um pouco diferente das outras pessoas, mais a preto e branco. As alterações climáticas são preto e branco”.

Quando crescer, afirma, quer poder olhar para trás e dizer que fez tudo o que podia.

Para Greta Thunberg, é importante o movimento contra as alterações climáticas ser liderado pelos jovens, pois são os principais atingidos pela crise climática, cujas causas atribui sobretudo aos Estados e grandes empresas.

“Começámos agora a limpar a vossa confusão e não vamos parar até termos terminado”, disse num discurso proferido em Bruxelas no ano passado.

Aos 17 anos, a popularidade surpreendeu-a, mas conhece bem os relatórios das organizações internacionais sobre o clima, cujas cifras usa com precisão para ilustrar o discurso em defesa da causa que está a liderar.

“Se pensam que devíamos estar na escola, então tomem o nosso lugar nas ruas, fazendo greve no vosso trabalho”. Assim desafiou os críticos da atuação dos estudantes.

O movimento que iniciou levou também a convites para discursar nas Nações Unidas, no Fórum Económico e Social em Davos, na Suíça, ou no Parlamento Europeu e até se encontrou com o Papa Francisco, que a incentivou a continuar o protesto.

A Time garantia no ano passado que o mundo está a ouvir o apelo de Greta Thunberg e citava estimativas dos organizadores de acordo com as quais 1,6 milhões de pessoas terão saído à rua em 15 de março do ano passado, em 133 países, no âmbito da greve climática inspirada pela ambientalista sueca.

Greta Thunberg foi ainda indicada para o Prémio Nobel da Paz por três deputados noruegueses.