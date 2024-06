Ao contrário do Sindicato dos Funcionários Judiciais, que chegou a acordo com o Governo, o SOJ considera que “o conflito social se mantém pois o Governo nada apresentou de significativo para que a situação socioprofissional dos oficiais de justiça ou das suas condições de trabalho se alterasse”.

Assim, a partir de hoje, nas manhãs das quartas e sextas-feiras, entre as 09:00 e as 12:30, decorrerá uma greve por tempo indeterminado até que sejam aceites as reivindicações, designadamente a revisão da tabela salarial, a incursão no vencimento do suplemento de recuperação processual com efeitos a janeiro de 2021 e o pagamento desse valor mensal 14 vezes ao ano.

Outras das reivindicações são a abertura de procedimento para promoção e acesso a todas as categorias cujos lugares se encontrem vagos e a abertura de concurso de ingresso para a carreira de oficial de justiça.

Em recentes declarações à Lusa, o SOJ alegou que a resolução do conflito “é simples”, bastando que o atual Governo cumpra o programa eleitoral apresentado aos portugueses nas últimas eleições legislativas de 10 de março.