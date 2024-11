O número de passageiros transportados subiu em 2023, em todos os modos de transporte, com mais 10,1% no rodoviário, 16,7% no ferroviário, 20,7% no metropolitano, 18,9% no aéreo e 21,5% no fluvial, segundo o INE.

Segundo as Estatísticas dos Transportes e Comunicações, publicadas hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), no ano passado, foram transportados por comboio 200,3 milhões de passageiros, o que representa um aumento de 16,7%, após ter subido 42,2% em 2022. Já o transporte de passageiros por metropolitano aumentou 20,7% face a 2022, para um total de 263,2 milhões de passageiros, depois de ter registado um crescimento de 58,6% em 2022. Pelo Metropolitano de Lisboa circularam 165,9 milhões de passageiros, o que significou um acréscimo de 21,3% face ao ano anterior, enquanto o Metro do Porto totalizou 79,2 milhões, com um crescimento de 21,4%, e o Metro Sul do Tejo teve um crescimento de 11,9%, tendo transportado 18,1 milhões de passageiros.