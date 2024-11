De acordo com as Estatísticas dos Transportes e Comunicações, em 2023, o volume de tráfego associado ao acesso à internet por banda larga alcançou os 16.700 milhões de gigabytes (GB), tendo crescido 19,0% (+9,9% em 2022).

O número de assinantes do serviço de televisão por subscrição também continuou a crescer (+2,1%; +3,1% em 2022), atingindo 4,6 milhões de assinantes, enquanto o serviço com tecnologia de fibra ótica (FTTH), tal como no ano anterior, foi o único a registar um aumento de subscritores (+7,2%; +10,4% em 2022) e representou 63,9% do total, com 2,9 milhões de assinantes.

Já o serviço telefónico fixo com acesso direto registou 4,5 milhões de clientes, aumentando 1,2% face ao ano anterior, enquanto o número de acessos telefónicos continuou a crescer, embora a um ritmo ligeiramente inferior ao ano anterior (+1,2%; +2,2% em 2022), atingindo 5,5 milhões de acessos.

O tráfego de voz com origem na rede móvel registou uma diminuição de 1,3% no número de chamadas, para 11.300 milhões, bem como uma diminuição de 4,4% no número de minutos, para 33.200 milhões.

“Para esta evolução contribuíram as diminuições quer do tráfego nacional quer do tráfico internacional”, destacou o INE.

O tráfego de mensagens escritas (SMS) continuou a diminuir (-10,9%; -1,6% no ano anterior) para 9.400 milhões de mensagens, ao contrário do tráfego de envio de mensagens de valor acrescentado (SMS-SVA), que acelerou o seu crescimento (+6,2%; +1,7% no ano anterior).

Em 2023, a rede postal nacional cresceu 16,2%, após a progressão de 9,2% em 2022, sendo composta por 19.086 pontos de acesso, 569 estações de correio, mantendo o número do ano anterior, enquanto os postos de correio cresceram 0,2% para 1.806 postos.

O tráfego postal diminuiu 4,9% em 2023 (-4,2% em 2022), tendo sido expedidos 535,1 milhões de objetos.