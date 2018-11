“A adesão correspondeu às nossas expectativas, sem dúvida, em todos os sentidos. As cirurgias programadas foram praticamente todas adiadas, foram feitas as que estavam contratualizadas pelos serviços mínimos: as oncológicas e urgentes”, disse à Lusa Sara Rêgo, do movimento de enfermeiros que avançou com a ideia de uma greve em formato diferente do habitual, com a adesão dos profissionais a ser financiada com 360 mil euros angariados numa recolha de fundos que decorreu ‘online’, compensando a perda de salário pela paralisação.

De acordo com a enfermeira, no Hospital de São João, um dos cinco hospitais públicos abrangidos pelo protesto, foram canceladas 74 cirurgias programadas e no centro hospitalar do Porto foram canceladas 86 cirurgias.

Sara Rêgo, que ao início da noite estava ainda a recolher dados da adesão, disse ter a indicação de que em Setúbal foram adiadas todas as cirurgias, que seriam cerca de 30.

A enfermeira disse acreditar que o exemplo do primeiro dia é demonstrativo de que o protesto, que se alarga também ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e ao Centro Hospitalar Lisboa Norte, “vai continuar com a mesma mobilização até ao fim”, até porque os enfermeiros não veem, “da parte do Governo, grande vontade em negociar uma carreira”, que estes profissionais consideram justa.

Lamentou a falta de consenso com a tutela, dando o seu exemplo para justificar o descontentamento da classe: contratada e precária há 13 anos, sem ter direito a integrar uma carreira.

“Nem com a proposta que nos foi dada a 20 deste mês vinha alguma coisa contemplada relativamente aos contratados. Já são muitos anos em condições precárias de trabalho e nós não merecemos continuar assim. Acredito que os colegas estão mobilizados e sensibilizados para continuar nesta forma de luta enquanto não houve uma vontade eficaz por parte do Governo para negociar com os sindicatos”, disse.