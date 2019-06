Em conferência de imprensa, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) afirmou que os magistrados estão mobilizados contra as propostas de alteração do Estatuto do Ministério Público do PS e PSD.

António Ventinhas atribuiu essa tentativa a “forças subterrâneas” em ambos os partidos, que “contra a posição da ministra da Justiça e do Presidente da República apresentam propostas para controlar politicamente o ministério Publico”.

Os magistrados do MP vão pedir uma audiência ao Presidente da República para discutir a questão, notando que Marcelo Rebelo de Sousa “manifestou preocupação" com a autonomia do MP, transmitida num telefonema à Procuradora-Geral da República, na terça-feira.

António Ventinhas recusou colocar a hipótese de as alterações serem aprovadas no parlamento, mas não descartou que o Presidente possa vetá-las, se chegar a isso.

O presidente do SMMP notou que a proposta do PS "ataca a do governo", com a qual os magistrados concordam, assinalando que estão a fazer uma greve em defesa de uma proposta do Governo.