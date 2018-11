Os magistrados cumpriram hoje o terceiro dia de greve com a paralisação a abranger os Juízos do Comércio, de Execução e Tribunais Administrativos e Fiscais de Mirandela e Penafiel.

A greve abrangia também os juízes das secções dos tribunais superiores que se reúnem às quartas-feiras, mas de acordo com a ASJP "não foi possível contabilizar com exatidão, dado que não se dispõe de informação exata sobre o número de juízes abrangidos e as comunicações enviadas".

Nos Juízos de Execução, a média nacional rondou os 70%, tendo atingido os 100% nos Juízos de Execução do Entroncamento, Oliveira de Azeméis, Montemor-o-Novo, Chaves, Setúbal e Maia foi de 100%, refere a ASJP.

Nos juízos de Comércio, a adesão média nacional rondou - ainda de acordo com a associação de juízes - os 75%, tendo atingido os 100% nos Juízos de Comércio de Leiria, Coimbra, Oliveira de Azeméis, Fundão, Sintra, Santo Tirso, Amarante, Setúbal, Vila Nova de Famalicão e Barreiro.