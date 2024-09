Cientistas americanos de um laboratório de alta segurança no Kansas, nos EUA, infetaram experimentalmente vacas leiteiras para descobrir a rota de transmissão da gripe aviária. Os resultados, publicados na revista Nature, surgiram pouco depois e concluiu-se que o vírus pode acumular-se nas glândulas mamárias e no leite das vacas, podendo depois ser transmitido através da ordenha.

Os autores desta experiência salientaram também que a variante do vírus que circula na Europa também é capaz de infetar as vacas leiteiras e que o que se passa atualmente nos Estados Unidos pode acontecer na Europa.

Além disso, os resultados mostram que os animais infetados por via respiratória quase não apresentam sintomas e não transmitem a doença a outros animais, ao passo que as vacas leiteiras infetadas através das glândulas mamárias sofrem de doenças graves, com febre alta e falta de apetite e afeta também a sua produção de leite.