Esta conclusão consta do “Boletim de Vigilância Epidemiológica da Gripe", divulgado semanalmente pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

De acordo com o boletim da gripe, na semana de 20 a 26 de janeiro a taxa de incidência do Síndroma Gripal foi de 32,11 por cada 100 mil habitantes, mantendo-se acima da atividade base, assim como o número de consultas.

Na semana em análise (quarta semana do ano), a Rede Portuguesa de Laboratórios para o Diagnóstico da Gripe detetou o vírus da gripe tipo B em 55 casos e do tipo A em 262.

O valor médio da temperatura mínima do ar foi de 4,49ºC, ou seja, 0,05ºC inferior aos valores normais para o mês de janeiro.

Segundo o INSA, a mortalidade observada deu-se de acordo com o esperado. Contudo, no grupo etário com mais de 85 anos e em algumas regiões a mortalidade observada encontrou-se acima do esperado.

A atividade gripal manteve-se de baixa intensidade, mas com uma tendência crescente na União Europeia.