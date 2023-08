Intitulada "JMJ: saudação e apelo aos presidentes da Câmara de Lisboa e Loures", a petição foi criada este domingo e já arrecadou mais de 1.000 assinaturas.

A petição começa por agradecer aos responsáveis políticos "pelo sucesso da Jornada Mundial da Juventude" e sugere depois "que seja oficialmente atribuído ao Parque Urbano Tejo-Trancão o nome de Parque Papa Francisco, fazendo assim memória deste acontecimento único para as nossas duas cidades", refere.

"Queremos também saudar Vossas Excelências, e nas vossas pessoas, as autarquias a que presidem, pela decisão de atribuir à ponte pedonal que liga os dois concelhos o nome do Senhor Dom Manuel Clemente. Fica assim para memória vindoura o nome de um grande bispo do Patriarcado de Lisboa, uma instituição histórica do território que compreende as duas cidades ligadas por essa ponte. Dom Manuel Clemente contribui de forma decisiva para a revitalização da sociedade civil católica e teve também uma enorme influência na sociedade portuguesa durante o seu pontificado", acrescenta ainda.

Recorde-se que este sábado foi também lançada uma petição que já conta com mais de 10 mil assinaturas contra esta homenagem a Manuel Clemente.

Tendo em conta que esta última já foi subscrita por mais de 7.500 cidadãos, já pode ser apreciada pelos deputados em plenário da Assembleia da República (AR).