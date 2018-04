"Um mês sem Marielle, um mês de impunidade", é o nome da iniciativa de um conjunto de pessoas sem designação formal e que está a promover ações musicais, artísticas e políticas no centro da capital portuguesa.

"Este movimento criou-se organicamente a partir de um grupo de brasileiros que foram impactados com a notícia da morte de Marielle, há um mês. Esse sentimento de revolta foi meio comum a todos nós e ficou essa sensação de que precisávamos de tomar alguma atitude", disse à Lusa Manuela Allo, 30 anos, brasileira a viver em Lisboa há um ano e meio, formada em Publicidade e Comunicação, destacando a simpatia pelos movimentos feministas, negros e LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e transexuais).

Segundo este elemento da organização, "fazia sentido não esquecê-la [Marielle] e as causas que representava", daí a promoção, juntamente com "diversos coletivos de brasileiros, portugueses e de outras nacionalidades" para "tornar esta praça pública um centro de discussão dessas questões sociais e fazer eco dessas vozes que querem saber o que aconteceu com Marielle".

Sobre a situação política no Brasil, com a recente prisão do ex-Presidente Lula da Silva, Manuela Allo descreveu-a como "muito problemática", cujo "ponto emblemático foi o ‘impeachment'" (que impediu a continuidade do mandato da presidente Dilma Roussef).

"A gente precisa entender como essas questões impactam nas questões sociais. Vozes que se levantam pelas questões práticas do dia-a-dia e falam de direitos e igualdade e combatem certos pensamentos homofóbico, machistas, precisam de ser observados e ecoados. A política é o que se faz no dia-a-dia", disse.

Outra das promotoras, Illa Branco, cidadã brasileira e organizadora de eventos e publicitária de 28 anos, a estudar em Portugal, afirmou que "é muito bonito ver este movimento aqui e a rapidez com que as coisas se organizaram".