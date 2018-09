Um grupo de homens armados incendiou a aldeia de Ilala, no meio do mato no norte de Moçambique, na noite de sexta-feira, disse hoje à agência Lusa fonte das autoridades.

O grupo desconhecido, com cerca de uma dezena de pessoas, entrou a pé na aldeia, pertencente ao posto administrativo de Mucojo, distrito de Macomia, pelas 21:00, e começou a deitar combustível e a atear fogo às casas de construção precária. Toda a população fugiu e não houve vítimas, de acordo com relatos de residentes. Segundo os mesmos relatos, dezenas de casas terão sido destruídas, e poucas escaparam ao fogo. O ataque aconteceu depois de um outro registado na quarta-feira, pelas 22:00, feito ao centro de saúde em construção numa outra aldeia da região, Malinde, situada junto à costa no distrito de Mocímboa da Praia, disse fonte das autoridades à Lusa. Além dos danos materiais, não houve vítimas a registar. Povoações remotas da província de Cabo Delgado, situada entre 1.500 e 2.000 quilómetros a norte de Maputo, têm sido atacadas por desconhecidos, desde outubro de 2017, provocando um número indeterminado de mortos, na ordem das dezenas, e um número ainda maior de deslocados. Os grupos que têm atacado as aldeias nunca fizeram nenhuma reivindicação, nem deram a conhecer as suas intenções, mas investigadores sugerem que a violência está ligada a redes de tráfico de heroína, marfim, rubis e madeira. Os ataques acontecem numa altura em que avançam os investimentos de companhias petrolíferas em gás natural na região, mas sem que até agora tenham entrado no perímetro reservado aos empreendimentos.