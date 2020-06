Foi por isso recebida com surpresa a decisão da Câmara de propor a venda em hasta pública. "A decisão foi tomada após a informação, que colheu o executivo de surpresa, de que a comparticipação da Segurança Social, de 15% do Projeto Educativo, terá que ser anualmente suportada pela autarquia, o que só em relação a 2019 representa uma despesa de 256 mil euros", justificou o executivo, em documento enviado à Assembleia Municipal.

A hasta pública teve como desfecho a venda ao grupo GPS, que apresentou a única proposta de compra. Pouco mais de uma semana depois, o grupo, que tem como rosto António Calvete, tomou conta da EPVL.

O negócio foi contestado pela oposição e sobretudo pelo ex-presidente da Câmara da Mealhada Carlos Cabral, que, em protesto, se desfiliou do Partido Socialista.

"A EPVL foi passada por uns tostões. O município está muito mais pobre", escreveu o ex-autarca na imprensa local e nas redes sociais.

O grupo GPS justifica a compra, argumentando que "a EPVL tem uma importante reputação e um grande potencial, que pode ser ampliado com o aproveitamento de sinergias, designadamente ao nível da gestão", com outras escolas profissionais.

"Julgamos que é possível assegurar o cumprimento da sua missão com a sustentabilidade, sendo que só pode cumprir essa missão se for sustentável. Temos confiança neste projeto e estamos alinhados com as forças vivas do concelho", garante o grupo.

Nos últimos dias, as redes sociais têm sido palco para críticas à maneira como a Câmara conduziu o processo. Rui Marqueiro tem sido o mais visado, com o PSD local a responsabilizá-lo pelo impacto de eventuais despedimentos.

"A EPVL já não é do município, o município não despediu nem vai despedir ninguém", garante o autarca numa declaração enviada à Lusa.

Marqueiro refere que a autarquia não pode interferir na gestão de uma empresa privada e adianta que a sua maior preocupação, neste momento, é encontrar soluções para o desemprego que aumentou no concelho durante o confinamento provocado pela pandemia covid-19.

"Focam-se na Escola, porque querem atacar a Câmara Municipal da Mealhada", conclui.