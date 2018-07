As 12 crianças e o treinador de futebol encontrados vivos após nove dias presos numa gruta no norte da Tailândia vão receber quatro meses de mantimentos e aulas mergulho, informou hoje o exército.

“Vamos enviar comida extra para pelo menos quatro meses e treinar os 13 [membros do grupo] para mergulhar, enquanto continuam a evacuar a água” da complexa rede subterrânea, disse o capitão Anand Surawan, da marinha tailandesa, citado pelas forças armadas.

A equipa de socorristas está a iniciar a retirada das 12 crianças e do seu treinador de futebol, presos há mais de uma semana numa gruta na Tailândia, e que foram encontrados na segunda-feira com vida.

Os rapazes, de 11 a 16 anos, e o seu técnico entraram na caverna Tham Luang Nang Non depois de uma partida de futebol no dia 23 de junho, mas chuvas quase constantes desde então impediram as operações de resgate.

As autoridades já tinham expressado, durante as operações de resgate, a esperança de que o grupo tivesse encontrado um local seco dentro da caverna e que continuassem vivos.

Várias centenas de socorristas, incluindo soldados norte-americanos e mergulhadores britânicos, participaram nas operações de busca e resgate dos jovens de uma das maiores grutas da Tailândia, na província de Chiang Rai.