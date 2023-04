"No sentido legal, Bakhmut foi tomada. O inimigo está concentrado nas áreas ocidentais", afirmou Yevgeny Prigozhin, fundador do grupo paramilitar Wagner, no seu canal no Telegram.

No vídeo que acompanha a publicação, Prigozhin é visto a segurar uma bandeira russa com uma inscrição em homenagem ao blogger militar pró-russo Vladlen Tatarsky, que foi morto este domingo num ataque à bomba num café em São Petersburgo.

"Os comandantes das unidades que tomaram a câmara municipal e todo o centro vão hastear esta bandeira", afirmou. "Esta é a companhia militar privada Wagner, aqueles que tomaram Bakhmut. Legalmente, é nossa", reiterou.

Em 20 de março, Prigozhin reivindicou o controlo de 70% da cidade pelas unidades do grupo Wagner.

A luta por Bakhmut é a batalha mais longa da ofensiva russa na Ucrânia.

As forças russas e ucranianas investiram pesadamente na sua luta por Bakhmut, embora os analistas vejam a cidade como tendo pouco valor estratégico.

A Ucrânia diz que a batalha por esta cidade industrial é a chave para manter as forças russas sob controlo ao longo de toda a frente oriental.