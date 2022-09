Segundo o IPMA, no caso do grupo ocidental (Flores e Corvo) o aviso amarelo vai vigorar entre as 09:00 locais (10:00 em Lisboa) de segunda-feira, estendendo-se até às 18:00.

Para o grupo central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) o aviso amarelo vai vigorar entre as 15:00 e as 21:00 de segunda-feira.

O aviso amarelo corresponde a uma “situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica”.

Na sequência do aviso meteorológico, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores aconselha que sejam tomadas medidas de autoproteção para estas situações meteorológicas.

A Proteção Civil recomenda, entre outras medidas, que a população consolide telhados, portas e janelas e mantenha limpos os sistemas de drenagem, bem como, os adjacentes às residências e que sejam guardados os objetos soltos do jardim.

“Não circule sem necessidade. Pode atrapalhar a circulação das forças de segurança e colocar em risco a sua segurança, nomeadamente, cair em buracos ocultados por lençóis de água”, alerta ainda.

Caso tenha “conhecimento de uma situação que possa provocar danos, alerte as autoridades competentes”, recomenda também o Serviço Regional de Proteção Civil.