Numa conferência de imprensa no Palácio de Cibeles, onde recebeu a Chave de Ouro da cidade de Madrid, Guaidó reiterou a necessidade de “acabar com a ditadura” do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e disse que espera encontrar-se com Sánchez no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas, “quando recuperar o poder”, situação que o líder da oposição prevê para breve.

Guaidó lembrou que o Governo espanhol foi o primeiro na Europa a reconhecê-lo como Presidente da Venezuela, no ano passado e, por isso, não considera a ausência de Sanchez como “um desprezo”, como alegaram alguns partidos da oposição em Espanha.

Juan Guaidó, reconhecido como Presidente interino da Venezuela por mais de cinquenta países, encontrou-se com a ministra das Relações Exteriores de Espanha, Arancha González Laya, com quem abordou “posições” em favor da liberdade e do progresso naquele país.

González Laya disse, horas antes da reunião com Guaidó, que a posição da Espanha em relação à Venezuela é a favor da realização de “eleições livres, transparentes e democráticas”.