O Albergue de Peregrinos dos Trinta ocupa um dos pisos do edifício do Centro de Recursos Partilhados - Casa Tavares, que foi doado à freguesia por uma família de industriais.

A estrutura de apoio aos peregrinos possui uma área de convívio, sala de refeições e cozinha, serviços de apoio (lavagem de roupa, casas de banho e zona de duches), dormitório em beliches (lotação máxima para 20 pessoas) e um pequeno logradouro, segundo o presidente da União de Freguesias de Corujeira e Trinta, Carlos Fonseca.

O espaço está decorado com motivos relacionados com a indústria têxtil (mantas e cobertores) e com fotografias sobre a temática da lã e da pastorícia.

Segundo o autarca, o Albergue de Peregrinos é importante para a localidade que está integrada no projeto das Aldeias de Montanha, por permitir acolher os caminheiros no percurso entre a vila de Belmonte e a cidade da Guarda.

"O último albergue está localizado em Belmonte e, uma vez que os peregrinos entram [no concelho da Guarda] pela zona de Valhelhas, entre Belmonte e a Guarda, o albergue dos Trinta é o único que existe no percurso", disse.

A existência da unidade de alojamento na aldeia de Trinta "é uma forma de os visitantes terem um ponto de descanso e de ficarem algum tempo para conhecerem a zona", acrescentou.

O Albergue de Peregrinos foi inaugurado no sábado por Carlos Chaves Monteiro, presidente da Câmara Municipal da Guarda, e pelo vice-presidente Vítor Amaral.

A obra da União de Freguesias de Corujeira e Trinta teve um apoio de dez mil euros do município da Guarda.

Em finais de 2016, a Câmara Municipal da Guarda sinalizou no concelho 41 quilómetros do Caminho de Santiago - Via da Estrela, que abrange o território de dez freguesias.