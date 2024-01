“Este eixo de ligação do Porto, Aveiro, Viseu, Guarda, Vilar Formoso, Salamanca, Madrid é absolutamente necessário para o sucesso do Porto Seco”, salientou à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa.

O autarca participou recentemente em Salamanca (Espanha) num encontro entre autarcas, dirigentes associativos e portuários na defesa da construção da nova ligação ferroviária.

“Estes encontros são cada vez mais importantes para defender todo este corredor ferroviário fundamental para o desenvolvimento estratégico da nossa região, quer do ponto de vista logístico, quer do ponto de vista da mobilidade das nossas populações e particularmente por estar em processo de construção o porto seco da Guarda”, salientou Sérgio Costa.

O autarca evidencia a necessidade “das sinergias necessárias entre os municípios” em torno de investimentos como o porto seco, a futura linha de alta velocidade e a conclusão da Linha da Beira Alta, que “é absolutamente necessário terminarem no mais curto espaço de tempo”.

Do distrito da Guarda também participou no encontro o presidente da Câmara Municipal de Almeida, António Machado.

O “Encuentro para el impulso del transporte ferroviário del Corredor Atlántico – en su tramo ibérico – y su conexión com Madrid”, realizado a semana passada, foi promovido pelo Ayuntamiento de Salamanca.

Na declaração final foi destacada a importância do troço ibérico do Corredor Atlântico, que une os portos portugueses com Espanha e a Europa, através do eixo Porto-Aveiro-Salamanca, e ligação a Madrid.

No encontro, que reuniu entidades públicas e privadas de Portugal e Espanha, os governos dos dois países foram exortados a impulsionar a ligação ferroviária do corredor atlântico a Madrid.

Numa declaração conjunta, pede-se aos governos português e espanhol que impulsionem a via de conexão do Corredor Atlântico no troço ibérico (Porto-Aveiro-Salamanca) e a sua ligação a Madrid.

Na declaração final é também feita referência à necessidade de “garantir a implementação de comboios de alta velocidade”.

Além de autarcas, participaram Eduardo Feio, presidente dos Portos de Aveiro e Figueira da Foz, e Joaquim Gonçalves, representante do Conselho de Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo.

Ao nível empresarial estiveram presentes o presidente da Associação Industrial de Aveiro (AIDA), Fernando Castro, e o vice-presidente do conselho de administração da Associação Empresarial de Portugal (AEP), Paulo Vaz.