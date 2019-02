Segundo vídeos difundidos nas redes sociais, elementos da Guarda Nacional Bolivariana lançaram gás lacrimogéneo e foram empurrando a comitiva no túnel de La Cabrera, que une os Estados de Aragua e Carabobo.

Numa das gravações, é possível ver o deputado Richard Blanco a pedir, aos gritos, aos funcionários que permitam a passagem da comitiva e a perguntar se encontram com facilidade alimentos e medicamentos.

“Na entrada de La Cabrera um grupo militar parou-nos com um comboio, mas vamos ultrapassar as armadilhas”, afirmou mais tarde em declarações que tiveram eco na televisão ‘online’ VPI.

Outras imagens mostram os deputados a atravessar a pé o túnel, mas de imediato autocarros nos quais se faziam transportar usaram o sentido inverso para ultrapassar o bloqueio.

No mesmo túnel, um camião foi travado e, de acordo com algumas informações, elementos da Guarda Nacional Bolivariana tentaram furar os pneus com facas.

“Isto é uma tentativa de homicídio, não é possível os nossos polícias chegarem a isto. Este trabalho também o estamos a fazer para vocês”, declarou a deputada Mariela Magallanes citada pela agência Efe.

Os deputados partiram na manhã de quarta-feira de Caracas, capital do país, com destino ao Estado de Táchira, fronteiro com Colômbia, para liderar a entrada de ajuda humanitária que se acumula na cidade colombiana de Cúcuta e que servirá para aliviar a crise que o país enfrenta.

O confronto de hoje acontece numa altura em que se aproxima a data-limite (sábado) anunciada pelo autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, para a entrada de ajuda humanitária internacional no país.