São um território externo australiano e um dos lugares mais remotos no planeta. As Ilhas Heard e McDonald são totalmente inabitadas, e estima-se que a última visita humana tenha sido há cerca de 10 anos, uma vez que só é possível lá chegar através de uma viagem de barco, com partida em Perth e com a duração de duas semanas. Ainda assim, as ilhas fazem parte da lista de países com novas tarifas impostas pela Casa Branca.

"Não há lugar na Terra que esteja a salvo", disse o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, esta quinta-feira.

Mas as Ilhas Heard e McDonald não estão sozinhas. Outros territórios externos australianos como as Ilhas Coco (Keeling), a Ilha do Natal, e a Ilha de Norfolk também marcam presença na lista. Os territórios externos fazem parte da Austrália, não são autónomos, mas têm uma relação particular com o governo federal. Ainda assim, foram alvo de tarifas separadas da Austrália na lista da Casa Branca.

A Ilha de Norfolk, que tem uma população de apenas 2188 pessoas, recebeu uma taxa de 29% sobre as suas mercadorias - 19% a mais do que o resto da Austrália.

"Com todo o respeito à Ilha de Norfolk, não tenho a certeza que sejam um concorrente comercial à economia gigante dos Estados Unidos, mas isto só mostra que ninguém está a salvo", disse, ainda, o primeiro-ministro.

De acordo com o Observatório da Complexidade Económica, a Ilha de Norfolk exportou, em 2023, cerca de 655 mil dólares em bens para os Estados Unidos. No entanto, o administrador da ilha, George Plant, contesta este dados, ao The Guardian: "Não há exportações conhecidas da Ilha de Norfolk para os Estados Unidos".

Há também falta de clareza na relação com as Ilhas Heard e McDonald. Apesar de existirem atividades piscatórias no território, não há edifícios ou presença humana. No entanto, de acordo com o Banco Mundial, em 2022, os Estados Unidos importaram bens destas ilhas no valor de 1,4 milhões de dólares. Os dados apontam para importações categorizadas como "maquinaria e eletrónica".